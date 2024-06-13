يورو 2024- أسطورة اسكتلندا لـ في الجول: أتوقع بطولة ممتعة.. وأرشح هؤلاء لحمل اللقب

يتوقع كيني ميلر نجم منتخب اسكتلندا السابق أن تكون النسخة المقبلة من يورو 2024 ممتعة من الناحية الفنية.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا بداية من الجمعة 14 يونيو.

ويلعب في المجموعة الأولى كل من ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسر.

وقال ميلر في حواره عبر FilGoal.com: : "بطولة اليورو دائما ما تكون مثل العيد لكرة القدم الأوروبية وننتظر بشغف هذه البطولة، وأتوقع انها ستكون بنفس متعة كأس العالم الماضية".

وأضاف "اسكتلندا تقع في مجموعة صعبة مع صاحب الأرض منتخب ألمانيا وسنلعب أمامهم مباراة الافتتاح لذلك ستكون مواجهة صعبة لأنهم يبحثون عن التفوق من البداية".

وتابع مهاجم سيلتك ورينجرز السابق "المجموعة تضم أيضا المجر وسويسرا وهما منتخبان يملكان خبرات كبيرة ونجحوا في التطور مؤخرا لذلك لن تكون مهمتنا سهلة".

وشدد "أعتقد أننا لدينا فرصة جيدة للتأهل والمضي قدما في البطولة، إذ نمتلك فريقا شابا بطموحات كبيرة وظهر ذلك في الحفاظ على الظهور في اليورو للنسخة التانية على التوالي".

وأتم "هناك منتخبات كبيرة مرشحة للتتويج مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا لذلك من الصعب التوقع من سيكون البطل".

منتخب إيطاليا هو صاحب لقب النسخة الأخيرة من اليورو والتي أقيمت عام 2021.