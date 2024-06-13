البروفة الأخيرة قبل كوبا أمريكا.. تعادل البرازيل أمام أمريكا وديا

تعادل منتخب البرازيل وديا أمام أمريكا في ختام الاستعدادات لمنافسات كوبا أمريكا 2024 والمقرر إقامتها في أمريكا.

وانتهى اللقاء بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بمدينة أورلاندو الأمريكية.

وسجل رودريجو هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 17 قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لأمريكا في الدقيقة 26.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في كوبا أمريكا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوستاريكا وباراجواي وكولومبيا.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجا أيضا برصيد 15 لقبا، بالتساوي مع أوروجواي.

وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.

ويقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من الشهر ذاته، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية يواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.

الأمر ذاته ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة، ما يعني أن البرازيل لن تلتقي بالأرجنتين إلا في المباراة النهائية، أو في تحديد المركز الثالث إذا خسر كلاهما نصف النهائي.