رابطة الأندية: نقل مباريات بلدية المحلة إلى استاد السويس الجديد لنهاية الموسم

الخميس، 13 يونيو 2024 - 10:40

كتب : FilGoal

احتفال بهدف حسام أشرف - بلدية المحلة

أعلن الموقع الرسمي لرابطة الأندية المصرية نقل مباريات بلدية المحلة إلى نهاية الموسم الجاري.

وقررت لجنة المسابقات نقل مباريات بلدية المحلة إلى استاد السويس الجديد بداية من المباراة المقبلة وحتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك في ظل عدم استضافة استاد غزل المحلة للمباريات نظرا لصيانة الملعب حتى نهاية الموسم.

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ويلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة يوم 19 يونيو الجاري أمام بيراميدز وتقام على استاد السويس الجديد.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة خاضهم الفريق.

ولعب بلدية المحلة مباراته الأخيرة على ملعب غزل المحلة أمام الجونة في كأس مصر.

وودع بلدية المحلة منافسات كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من الجونة بركلات الترجيح.

وخسر بلدية المحلة ست مباريات من آخر سبع مباريات خاضهم الفريق في الدوري مقابل فوز وحيد.

رابطة الأندية بلدية المحلة ملعب غزل المحلة
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