تقرير مغربي: فيفا يصدم الاتحاد المصري بعدم قانونية إيقاف الشيبي

الخميس، 13 يونيو 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

كشف موقع البطولة المغربي وفقا لمصادره الخاصة عن صدمة الاتحاد المصري لكرة القدم باعتبار إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز بإنه غير قانوني.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وكان الاتحاد المصري قد أعلن قبل أيام إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب اللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكشف الاتحاد المصري يوم الأربعاء عن قرار إيقاف تنفيذ عقوبة محمد الشيبي بسبب استئناف اللاعب لحين الفصل في الأمر.

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وأشار موقع البطولة المغربي وفقا لمصادره بصدور قرار من فيفا سيتم إعلام جميع الأطراف المعنية بالقضية بعدم قانونية إيقاف الشيبي.

ماذا حدث؟

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف الشيبي ست مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم.

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

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