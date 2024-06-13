كيسيه يرفض العودة إلى الدوري الإيطالي

الخميس، 13 يونيو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - كوت ديفوار

رفض الإيفواري فرانك كيسيه لاعب أهلي جدة العودة إلى منافسات الدوري الإيطالي مجددا.

فرانك كيسي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج كيسيه مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي قبل موسمين ثم انتقل إلى برشلونة ومنه إلى أهلي جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كيسيه يفضل البقاء مع ناديه، وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الرغم من العروض التي تلقاها اللاعب.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن كيسيه تلقى اتصالات من أندية إيطالية لمعرفة إمكانية عودته إلى أوروبا الموسم المقبل، لكن اللاعب رفض ذلك

ويمتد عقد كيسيه مع الأهلي السعودي حتى صيف 2028 بعد انضمامه من صفوف برشلونة بداية الموسم المنصرم.

ولعب كيسيه مع أهلي جدة 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

وساهم كيسيه في تأهل أهلي جدة إلى بطولة النخبة الآسيوية بالموسم المقبل بعدما حسم المركز الثالث بالدوري السعودي.

كما قاد كيسيه منتخب كوت ديفوار للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

فرانك كيسيه أهلي جدة ميلان
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