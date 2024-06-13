"لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة

الخميس، 13 يونيو 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - أحمد فتوح - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

كشف سعد شلبي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي تفاصيل اجتماع التحضير لمواجهة القمة أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة يوم 25 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وكشف سعد شلبي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "اجتمعنا من أجل التحضير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو الجاري".

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي تاو ووسام ومخلوف "لتفادي الإجهاد والإصابات" خالد بيبو يعلن موعد انتظام الدوليين بـ تدريبات الأهلي الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تحديد مواعيد مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر وكيل موكوينا: لا أستطيع تأكيد أو نفي مفاوضات الأهلي

وتابع "تم الاتفاق على حضور 30 ألف مشجع بواقع 15 ألف لكل فريق، سيتم طرح تذاكر للمقصورة الرئيسية والأولى والثالثة للفريقين".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "لن يكون هناك تذاكر للدرجة الثانية".

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة ولديه 10 مواجهات مؤجلة.

أما الزمالك ففي المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة وللفريق 8 مواجهات مؤجلة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تقرير مغربي: فيفا يصدم الاتحاد المصري بعدم قانونية إيقاف الشيبي الكشف عن حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر ضد الجونة بيان من بيراميدز ردا على تصريحات رئيس منظمة مكافحة المنشطات بشأن رمضان صبحي قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وغياب الشيبي أمام سموحة المعد البدني ليد الزمالك ينضم لجهاز جوميز مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وغياب زيزو طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي تاو ووسام ومخلوف "لتفادي الإجهاد والإصابات" خالد بيبو يعلن موعد انتظام الدوليين بـ تدريبات الأهلي
أخر الأخبار
تقرير مغربي: فيفا يصدم الاتحاد المصري بعدم قانونية إيقاف الشيبي ساعة | الدوري المصري
الأهلي: لم يصلنا أي خطابات رسمية بشأن المستحقات المالية لكأس العالم للأندية 2025 ساعة | الكرة المصرية
كيسيه يرفض العودة إلى الدوري الإيطالي ساعة | سعودي في الجول
"لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة ساعة | الدوري المصري
الكشف عن حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر ضد الجونة 2 ساعة | الكرة المصرية
بيان من بيراميدز ردا على تصريحات رئيس منظمة مكافحة المنشطات بشأن رمضان صبحي 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: ريال مدريد مهتم بضم روميرو من توتنام 3 ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: صفقة انتقال جرينوود إلى يوفنتوس في مراحلها النهائية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل