"لا تذاكر للدرجة الثانية" الأهلي يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة القمة

كشف سعد شلبي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي تفاصيل اجتماع التحضير لمواجهة القمة أمام الزمالك في مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة يوم 25 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وكشف سعد شلبي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "اجتمعنا من أجل التحضير لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 25 يونيو الجاري".

وتابع "تم الاتفاق على حضور 30 ألف مشجع بواقع 15 ألف لكل فريق، سيتم طرح تذاكر للمقصورة الرئيسية والأولى والثالثة للفريقين".

واختتم سعد شلبي تصريحاته "لن يكون هناك تذاكر للدرجة الثانية".

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة ولديه 10 مواجهات مؤجلة.

أما الزمالك ففي المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 17 مباراة وللفريق 8 مواجهات مؤجلة.