الكشف عن حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر ضد الجونة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة ومودرن فيوتشر أمام الجونة.

ويلعب بيراميدز امام سموحة غدا الخميس في تمام الساعة 7:00 على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للمسابقة.

ويواجه مودرن فيوتشر منافسه الجونة في تمام الساعة 7:00 مساء على استاد السلام ضمن الجولة ذاتها.

ويدير مباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة طاقم تحكيم مكون:

مصطفى الشهدي: حكم ساحة

هشام الدسوقي: حكم مساعد

محمد مجدي : حكم مساعد

محمد الغازي: حكم رابع

خالد جمال الغندور: حكم تقنية الفيديو "var"

السيد شعبان: حكم مساعد تقنية الفيديو.

فيما جاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام سموحة كالتالي:

محمد العتباني: حكم ساحة

أحمد عبد الغني: حكم مساعد

أحمد عادل عبد الفتاح : حكم مساعد

إبراهيم محمد : حكم رابع

محمد عباس : حكم تقنية الفيديو "var"

محمود ناصف : حكم مساعد تقنية الفيديو.