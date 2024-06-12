الكشف عن حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر ضد الجونة
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 23:35
كتب : FilGoal
كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة ومودرن فيوتشر أمام الجونة.
ويلعب بيراميدز امام سموحة غدا الخميس في تمام الساعة 7:00 على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للمسابقة.
ويواجه مودرن فيوتشر منافسه الجونة في تمام الساعة 7:00 مساء على استاد السلام ضمن الجولة ذاتها.
ويدير مباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة طاقم تحكيم مكون:
مصطفى الشهدي: حكم ساحة
هشام الدسوقي: حكم مساعد
محمد مجدي : حكم مساعد
محمد الغازي: حكم رابع
خالد جمال الغندور: حكم تقنية الفيديو "var"
السيد شعبان: حكم مساعد تقنية الفيديو.
فيما جاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام سموحة كالتالي:
محمد العتباني: حكم ساحة
أحمد عبد الغني: حكم مساعد
أحمد عادل عبد الفتاح : حكم مساعد
إبراهيم محمد : حكم رابع
محمد عباس : حكم تقنية الفيديو "var"
محمود ناصف : حكم مساعد تقنية الفيديو.