الكشف عن حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر ضد الجونة

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - بيراميدز - سموحة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي بيراميدز أمام سموحة ومودرن فيوتشر أمام الجونة.

ويلعب بيراميدز امام سموحة غدا الخميس في تمام الساعة 7:00 على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للمسابقة.

ويواجه مودرن فيوتشر منافسه الجونة في تمام الساعة 7:00 مساء على استاد السلام ضمن الجولة ذاتها.

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ويدير مباراة مودرن فيوتشر ضد الجونة طاقم تحكيم مكون:

مصطفى الشهدي: حكم ساحة

هشام الدسوقي: حكم مساعد

محمد مجدي : حكم مساعد

محمد الغازي: حكم رابع

خالد جمال الغندور: حكم تقنية الفيديو "var"

السيد شعبان: حكم مساعد تقنية الفيديو.

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فيما جاء طاقم تحكيم مباراة بيراميدز أمام سموحة كالتالي:

محمد العتباني: حكم ساحة

أحمد عبد الغني: حكم مساعد

أحمد عادل عبد الفتاح : حكم مساعد

إبراهيم محمد : حكم رابع

محمد عباس : حكم تقنية الفيديو "var"

محمود ناصف : حكم مساعد تقنية الفيديو.

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الجونة مودرن فيوتشر بيراميدز
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