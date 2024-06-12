تقرير: ريال مدريد مهتم بضم روميرو من توتنام
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 22:59
كتب : FilGoal
دخل كريستيان روميرو مدافع توتنام اهتمامات ريال مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه الصيف الجاري.
كريستيان روميرو
النادي : توتنام هوتسبر
وحسبما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" في فرعها الأرجنتيني فإن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب صاحب الـ26 عاما لدعم صفوفه.
وكان روميرو انضم إلى توتنام قادما من صفوف أتالانتا في صيف عام 2021 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ انضمامه إلى توتنام خاض روميرو 98 مباراة مع الفريق مسجلا خلالهم ستة أهداف وصنع هدفا وحيدا.
ويعد روميرو أحد ركائز فريقه الأساسية رغم تولي تدريب توتنام أكثر من مدير فني خلال السنوات الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل احتمالية رحيل ناتشو فيرنانديز عن ريال مدريد الصيف الجاري.
ويملك ريال مدريد في خط الدفاع كل من أنطونيو روديجير وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو إلى جانب ناتشو.
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