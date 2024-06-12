سكاي: صفقة انتقال جرينوود إلى يوفنتوس في مراحلها النهائية

اقترب يوفنتوس من ضم ماسون جرينوود جناح مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقضى جرينوود الموسم المنصرم معارا من مانشستر يونايتد إلى صفوف خيتافي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مفاوضات يوفنتوس مع جرينوود وصلت إلى مراحلها النهائية.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ذكرت في تقرير أن يوفنتوس يرغب في ضم جرينوود ليشغل مركز الجناح في خطة 4-2-3-1 بناء على أفكار مدرب الفريق الجديد تياجو موتا.

وأوضح التقرير أن جرينوود يدرك مدى إعجاب موتا به لذا لا يوجد لديه مانع من الانضمام إلى صفوف البيانكونيري.

ويرغب يونايتد في الحصول على 40 مليون يورو ليتخلى دائما عن لاعبه الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى خيتافي.

ولعب جرينوود مع خيتافي 36 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.