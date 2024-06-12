يورو 2024 - توني كروس: مازلت أريد النجاح

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

يُمني توني كروس نجم منتخب ألمانيا نفسه بالحصول على لقب بطولة أوروبا 2024.

كروس أعلن تعليق حذاءه بشكل نهائي عقب نهاية يورو 2024.

وقال كروس عبر وكالة الأنباء الفرنسية: "ما زلت أريد أن أكون ناجحاً، وأريد أن أفوز بهذه البطولة هذا الصيف. هذا أمر واضح"

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وأضاف : "لو لم أشعر بأن هذه الفكرة، أو هذا الحلم ممكنا ، لم أكن لأعود، لأن الأمر يتعلق بالفوز بأي بطولة أشارك فيها".

وشدد "المنتخب الألماني على عاتقه مسؤولية كبيرة للنجاح على أرضه. كل بطولة كبيرة مميزة لكن التي تكون على أرضنا هي أكثر تميزا

وبدأ كروس مسيرته الاحترافية مع بايرن قبل انتقاله إلى مدريد وفاز بجميع الألقاب الكبرى باستثناء كأس أوروبا.

وأوضح كروس عن مواجهة أسكتلندا "نعلم نوع الخصم الذي ينتظرنا. إنه منتخب من الصعب مواجهته، ويتمتعون بقوة بدنية ومنظمون في الدفاع وسريعون في الهجمات المرتدة. إنهم من نوع المنتخبات التي واجهنا صعوبة معهم في الفترة الماضية".

وسيعلق لاعب خط الوسط توني كروس حذاءه إلى الأبد في نهاية بطولة أوروبا حيث يحاول قيادة فريق ألمانيا الجريح إلى بطولة الأحلام على أرضه.

كروس صاحب الـ34 عاما وسبق وأن اعتزل دوليا في عام 2021 لكنه تراجع عن قراره بعد محادثات مع مدرب منتخب بلاده جوليان ناجلسمان.

كروس سيبقى واحد من أكثر اللاعبين تتويجا في التاريخ، بعد أن ساعد ريال مدريد على الفوز ب23 لقبا.

ويسعى كروس لتتويج مسيرته الرائعة بالفوز بكأس بطولة أوروبا 2024 التي تحتضنها بلاده.

توني كروس منتخب ألمانيا يورو 2024
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