المعد البدني ليد الزمالك ينضم لجهاز جوميز

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 21:04

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - الزمالك

انضم الكرواتي ماريو تومليانوفيتش المعد البدني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق لكرة القدم بالنادي.

وتواجد ماريو تومليانوفيتش في تدريب الفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووافق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على انضمام المعد البدني لفريق اليد إلى جهازه المعاون ليبدأ مهام عمله اليوم.

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ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتظم السداسي الدولي: محمد عواد وناصر ماهر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة في مران الفريق تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

فيما غاب أحمد سيد "زيزو" عن المران بعد حصوله على راحة سلبية وسيعود له غدا الخميس.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

الزمالك سيراميكا كليوباترا جوزيه جوميز
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