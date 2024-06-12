اسكواش - الكشف عن مجموعات السلسلة الختامية للرجال والسيدات

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 21:00

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل - نوران جوهر - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين مجموعات السلسلة الختامية لرجال وسيدات الاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية خلال الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُلعب البطولة الختامية بين أفضل ثمانية لاعبين طوال الموسم على مستوى الرجال والسيدات.

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وجاءت مجموعات الرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: علي فرج - مصطفى عسل - كريم عبد الجواد - الإنجليزي محمد الشوربجي.

المجموعة الثانية: طارق مؤمن - مازن هشام - النيوزلاندي بول كول - البيروفي دييجو إلياس.

بينما مجموعات السيدات:

المجموعة الأولى: نور الشربيني - الأمريكية أوليفيا ويفر - البلجيكية نيلي جيليس - البلجيكية تيني جيليس.

المجموعة الثانية: نوران جوهر - هانيا الحمامي - الإنجليزية جيورجينا كينيدي - نور الطيب.

وحقق لقب النسخة الأخيرة الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر.

اسكواش نوران جوهر مصطفى عسل
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