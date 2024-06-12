"مخاطرة محسوبة".. يوفنتوس يعلن التعاقد مع تياجو موتا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع تياجو موتا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيتولي موتا تدريب يوفنتوس خلفا لماسيمليانو أليجري.

ونشر يوفنتوس مقطع فيديو اعلن من خلال التعاقد الرسمي مع تياجو موتا.

فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس كشف في وفت سابق عن اتجاه تياجو موتا مدرب بولونيا السابق لتدريب يوفنتوس حتى 2027.

مخاطرة محسوبة

جيانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس ومدير منتخب إيطاليا الحالي عن الأمر قائلا من قبل خلال حفل جلوب سوكر: "ما أظهره موتا في السنوات الأخيرة يوضح أنه مدرب لديه شيء مميز".

وأضاف "ربما كان يوفنتوس يرغب في محاولة إعطاء حياة جديدة للمشروع، وهو مشروع طموح".

وتابع "إدارة يوفنتوس وموتا لديهما الشجاعة لتحمل المخاطر. في رأيي أعتقد إنها مخاطرة محسوبة".

موتا نجح في تأهل فريقه السابق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بولونيا في دوري الأبطال منذ الستينيات.