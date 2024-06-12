إيقاف البليهي وتغريمه بسبب السلوك المشين

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:51

كتب : محمود حمدي

علي البليهي وميسي

تعرض علي البليهي نجم الهلال والمنتخب السعودي للإيقاف والغرامة المالية بعد تصرفه خلال مواجهة النصر.

ونال البليهي البطاقة الحمراء خلال مواجهة الفريقين بنهائي كأس ملك السعودية بعد تعديه على سامي النجعي لاعب النصر.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف علي البليهي لاعب الهلال مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي (254 ألف جنيه مصري).

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وأوضحت اللجنة أن القرار جاء لقيامه بالسلوك المشين خلال مواجهة النصر بنهائي كأس ملك السعودية وفقا لتقرير حكم المباراة.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم الهلال عن طريق ألكسندر ميتروفيتش، فيما أدرك أيمن يحيى التعادل للنصر، وتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح موجها اللقب للزعيم.

وحصد الهلال اللقب المحلي الثالث هذا الموسم مواصلا تفوقه المباشر على النصر بالفوز بألقاب الدوري السعودي والسوبر السعودي وكأس خادم الحرمين.

فيما اكتفى النصر ورونالدو بلقب البطولة العربية مطلع الموسم الجاري على حساب الهلال.

وحقق الهلال البطولة رقم 69 في تاريخه، وفاز باللقب الـ 11 في كأس خادم الحرمين وللموسم الثاني على التوالي.

فيما خسر النصر فرصة حصد اللقب لأول مرة من 1990.

علي البليهي الهلال النصر
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