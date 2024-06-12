مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. وغياب زيزو

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك

انتظم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك وناصر ماهر لاعب الوسط في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ويواصل الزمالك تحضيراته على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأول عقب خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وشارك التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد عودته من صفوف منتخب بلاده بعد خوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

كما انتظم الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال في التدريبات بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي.

فيما غاب أحمد سيد "زيزو" عن المران بعد حصوله على راحة سلبية وسيعود له غدا الخميس.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيراميكا كليوباترا ناصر ماهر
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