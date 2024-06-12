طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي تاو ووسام ومخلوف

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:20

كتب : حسام نور الدين

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - بيرسي تاو

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي تفاصيل إصابة الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي ومصطفى مخلوف.

وسام أبو علي

النادي : الأهلي

مصطفى مخلوف

النادي : الأهلي

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "التقرير الطبي الذي أرسله منتخب جنوب إفريقيا يشير إلى إصابة بيرسي تاو بشد يف العضلة الخلفية من الدرجة الثانية".

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وتابع "يخضع تاو لفحوصات جديدة وأشعة فور عودته إلى القاهرة لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به والاطمئنان على حجم الإصابة بشكل أوضح".

وواصل "وسام أبو علي يواصل برنامجه التأهيلي بعد ثبوت إصابته بجزع في أربطة الكاحل".

وأضاف "بدأ وسام تنفيذ البرنامج العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة".

أما عن مصطفى مخلوف فكشف "تعرض مصطفى مخلوف لإصابة بكسر في عظام الوجه أثناء المشاركة في التدريبات أمس الثلاثاء".

وأوضح "خضع اللاعب للعديد من الفحوصات والأشعة اللازمة ثم خضع للملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء".

واختتم جاب الله تصريحاته "حالة مخلوف مستقرة اليوم وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع ويبدأ بعدها فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي".

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا للقاء فاركو في الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 بـ21 نقطة من 23 مباراة خاضها.

وستقام المباراة في ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبلة في السابعة مساء.

الدوري المصري الأهلي فاركو وسام أبو علي بيرسي تاو مصطفى مخلوف
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