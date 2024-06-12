الدورة الرباعية – منتخب السويس يسقط حرس الحدود.. وانتصار سبورتنج على الترسانة

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

سبورتنج يحتفل بالفوز على منتخب السويس في دورة الترقي

اشتعلت الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد النتائج التي حدثت في مباراتي الجولة الرابعة.

وفاز منتخب السويس في ملعبه على حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد يعقوبو جميل في الدقيقة الثالثة بطريقة رائعة بعد تسديدة قوية ساقطة.

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أما في ملعب برج العرب فقد فاز سبورتنج على الترسانة بهدف دون رد.

سجل عبد الرحمن السويسي هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 55 إثر ركلة ركنية.

بتلك النتائج تجمد رصيد حرس الحدود عند سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقه سبورتنج.

فيما يأتي الترسانة ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

ويتبقى جولتين على نهاية دورة الترقي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز الموسم رفقة كل من بتروجت وغزل المحلة.

ويلتقي حرس الحدود مع الترسانة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة الخميس بعد المقبل في الخامسة مساء.

فيما يلتقي منتخب السويس مع سبورتنج في الوقت ذاته.

الدورة الرباعية الترسانة سبورتنج منتخب السويس حرس الحدود
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