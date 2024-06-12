الدورة الرباعية – منتخب السويس يسقط حرس الحدود.. وانتصار سبورتنج على الترسانة

اشتعلت الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بعد النتائج التي حدثت في مباراتي الجولة الرابعة.

وفاز منتخب السويس في ملعبه على حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد يعقوبو جميل في الدقيقة الثالثة بطريقة رائعة بعد تسديدة قوية ساقطة.

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رأسية مدفع 😮💥 عبد الرحمن السويسي يسجل الهدف الأول لسبورتنج في مرمى الترسانة #ONTime_Sports pic.twitter.com/bNsW775OAR — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 12, 2024

أما في ملعب برج العرب فقد فاز سبورتنج على الترسانة بهدف دون رد.

سجل عبد الرحمن السويسي هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 55 إثر ركلة ركنية.

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هل يشبه هدف عبد الحليم علي في الحضري؟💣⚽



لوب حكاية يضع منتخب السويس في المقدمة على حساب حرس الحدود pic.twitter.com/a4KZsVAkWs — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 12, 2024

بتلك النتائج تجمد رصيد حرس الحدود عند سبع نقاط يتصدر بهم المجموعة بفارق الأهداف عن ملاحقه سبورتنج.

فيما يأتي الترسانة ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

ويتبقى جولتين على نهاية دورة الترقي لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز الموسم رفقة كل من بتروجت وغزل المحلة.

ويلتقي حرس الحدود مع الترسانة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة الخميس بعد المقبل في الخامسة مساء.

فيما يلتقي منتخب السويس مع سبورتنج في الوقت ذاته.