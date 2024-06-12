"لتفادي الإجهاد والإصابات" خالد بيبو يعلن موعد انتظام الدوليين بـ تدريبات الأهلي

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:11

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي موعد انتظام اللاعبين الدوليين بتدريبات الفريق عقب ختام معسكر منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء الجمعة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي: "انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الأهلي غدا الخميس بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب معسكر المنتخب".

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وأوضح "ويأتي ذلك لتفادي الإجهاد والإصابات في ظل ضغط المباريات".

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية استعدادا للقاء فاركو في الدوري المصري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

فيما يأتي فاركو في المركز الـ16 بـ21 نقطة من 23 مباراة خاضها.

وستقام المباراة في ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبلة في السابعة مساء.

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