بروكسي لـ في الجول: تفاجئنا بموعد مواجهة الزمالك في الكأس.. ولاعبون انتهت عقودهم

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 18:42

كتب : رضا السنباطي

هدف بروكسي في الزمالك

أبدى محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي اندهاشه من قرار اتحاد الكرة بإعلان مواعيد مؤجلات كأس مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك أمام بروكسي والمؤجلة من دور الـ32 بكأس مصر يوم الخميس 18 يوليو المقبل.

وقال محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي لـ FilGoal.com: "تفاجئنا اليوم بموعد مواجهة الزمالك في كأس مصر رغم اتصالاتنا المستمرة باتحاد الكرة".

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وأوضح "منحت اللاعبين راحة نهاية الموسم منذ ثلاثة أيام بسبب عدم وجود هدف أو تحديد موعد لمباراة الزمالك في كأس مصر".

وشدد المدير الفني لبروكسي "لدينا ثنائي محترف سافر إلى غانا وغينيا، وهناك لاعبون انتهت عقودهم فماذا سنفعل؟".

واختتم محمد حامد تصريحاته "لماذا لم يتم تحديد الموعد منذ فترة حتى نستعد؟".

وكان قد تم تأجيل ثلاث مباريات من منافسات دور الـ32 بكأس مصر بسبب التوقف الدولي واستدعاء لاعبين لمنتخب مصر.

وحصد منتخب مصر أربع نقاط خلال مباراتين من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد الفوز على بوركينا فاسو والتعادل مع غينيا بيساو.

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