يورو 2024 - سافيتش: هدفنا الوصول إلى الأدوار الإقصائية

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - صربيا - الكاميرون

يثق سيرجي سافيتش لاعب صربيا في قدرات منتخب بلاده قبل خوض منافسات يورو 2024.

وتستضيف ألمانيا يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام الجاري.

وقال سيرجي سافيتش عبر حساب الاتحاد الصربي لكرة القدم: "لدينا الحماس للعب البطولة، وتقدم مستوى كبير في يورو 2024، الجماهير ترغب بوجودنا بالأدوار الإقصائية، أعتقد أن هذا هدفنا أيضا".

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وأضاف لاعب الهلال السعودي "فخور بلعبي 50 لقاء مع المنتخب الصربي، حضرنا للبطولة بشكل جيد خلال الفترة الماضية وسنظهر ما عملنا عليه في البطولة بكل تأكيد".

وعن موسمه مع الهلال قال سافيتش: "قدمنا موسما رائعا واستطعنا الفوز بـ 3 ألقاب، ولم يحالفنا التوفيق في تحقيق دوري أبطال آسيا. سنعمل في الموسم المقبل على تحقيق كل البطولات".

وسيفتتح منتخب صربيا مشواره في المجموعة الثالثة لأمم أوروبا بمواجهة قوية ضد إنجلترا 16 يونيو الجاري، ثم يلاقي سلوفينيا والدنمارك في الـ 20 و25 من الشهر ذاته في الجولتين الثانية والثالثة.

يورو 2024 منتخب صربيا سافيتش
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