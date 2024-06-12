تقرير سعودي: القادسية يفاجئ الهلال ويطلب كنو

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

يسعى نادي القادسية للتعاقد مع محمد كنو نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد القادسية مجددا إلى دوري المحترفين السعودي بعدما تصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بالموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن نادي القادسية مهتم بضم كنو لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
اتحاد كرة اليد: منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس سكاي: يوفنتوس يخطط لضم سانشو.. وموقف مانشستر يونايتد الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تحديد مواعيد مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر المركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة: الشيبي يستأنف على قرار عقوبته.. وإيقاف تنفيذها

كنو يمتد تعاقده مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل ويعد أحد الركائز في تشكيلة المدرب جورج جيسوس.

لاعب الوسط الدولي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح الثنائي روبن نيفيز وسيرجي سافيتش لكنه يظل ورقة رابحة لدى المدرب جيسوس.

كنو تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر في الموسم قبل الماضي بعدما وقع للنصر ثم عاد ووقع للهلال الذي تمسك ببقاء نجمه.

الهلال أيضا تعرض للحرمان من القيد لفترتين بسبب توقيعه مع كنو على الرغم من توقيعه للنصر.

وساهم كنو خلال الموسم المنصرم في فوز الهلال بالثلاثية المحلية (الدوري السعودي - كأس الملك - السوبر السعودي).

محمد كنو القادسية السعودي الهلال السعودي
نرشح لكم
إيقاف البليهي وتغريمه بسبب السلوك المشين تصفيات كأس العالم - منتخب الأردن يفوز على السعودية ويخطف صدارة المجموعة السابعة القادسية السعودي يعلن التعاقد مع حارس بلجيكا في يورو 2024 صحيفة اليوم: الأهلي بدأ مفاوضاته لضم أحمد حجازي تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي رومانو: النصر السعودي يدخل في مفاوضات لضم تشيزني القادسية يهدد مخطط الشباب لضم لاكازيت الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو
أخر الأخبار
إيقاف البليهي وتغريمه بسبب السلوك المشين 12 دقيقة | سعودي في الجول
مران الزمالك - انتظام السداسي الدولي تحضيرا لمواجهة سيراميكا كليوباترا 33 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي تاو ووسام ومخلوف 43 دقيقة | الدوري المصري
الدورة الرباعية – منتخب السويس يسقط حرس الحدود.. وانتصار سبورتنج على الترسانة 51 دقيقة | القسم الثاني
"لتفادي الإجهاد والإصابات" خالد بيبو يعلن موعد انتظام الدوليين بـ تدريبات الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك تكشف قصة شهر عاد فيه تين هاج من الموت إلى الحياة في مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
بروكسي لـ في الجول: تفاجئنا بموعد مواجهة الزمالك في الكأس.. ولاعبون انتهت عقودهم ساعة | الكرة المصرية
يورو 2024 - سافيتش: هدفنا الوصول إلى الأدوار الإقصائية ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 4 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف