تقرير سعودي: القادسية يفاجئ الهلال ويطلب كنو

يسعى نادي القادسية للتعاقد مع محمد كنو نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعاد القادسية مجددا إلى دوري المحترفين السعودي بعدما تصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بالموسم المنصرم.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، فإن نادي القادسية مهتم بضم كنو لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

كنو يمتد تعاقده مع الهلال حتى نهاية الموسم المقبل ويعد أحد الركائز في تشكيلة المدرب جورج جيسوس.

لاعب الوسط الدولي فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح الثنائي روبن نيفيز وسيرجي سافيتش لكنه يظل ورقة رابحة لدى المدرب جيسوس.

كنو تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر في الموسم قبل الماضي بعدما وقع للنصر ثم عاد ووقع للهلال الذي تمسك ببقاء نجمه.

الهلال أيضا تعرض للحرمان من القيد لفترتين بسبب توقيعه مع كنو على الرغم من توقيعه للنصر.

وساهم كنو خلال الموسم المنصرم في فوز الهلال بالثلاثية المحلية (الدوري السعودي - كأس الملك - السوبر السعودي).