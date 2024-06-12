اتحاد كرة اليد: منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس

يؤمن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس.

وتقام منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل.

وقال محمد الأمين عبر إذاعة أون سبورت: "منتخب مصر قادر على تحقيق ميدالية بأولمبياد باريس، وسيبذل كل الجهد من أجل إسعاد الشعب المصري".

وتابع "تعرض المنتخب لظروف صعبة في أولمبياد طوكيو وكان قريبا من تحقيق ميدالية".

وأوضح "لعنة الإصابات، أوقفت رحلة المنتخب أمام فرنسا وإسبانيا وحرمتنا من تحقيق إنجاز تاريخي".

واختتم الأمين تصريحاته "نجري اجتماعات دورية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني كارلوس باستور من أجل مناقشة نظام المسابقات المحلية".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس بجوار كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.