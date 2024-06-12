سكاي: يوفنتوس يخطط لضم سانشو.. وموقف مانشستر يونايتد

يخطط يوفنتوس للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو صانع ألعاب مانشستر يونايتد.

وقضى الجناح الإنجليزي فترة إعارة في بوروسيا دورتموند لمدة 6 أشهر في الموسم المنقضي.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت التقارير أن مانشستر يونايتد لا يمانع التخلي عن سانشو مقابل الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني.

يوفنتوس لن تكون مهمته سهلة في ضم سانشو في ظل رغبة بوروسيا دورتموند أيضا في الاحتفاظ بالجناح الإنجليزي.

وأعرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند في وقت سابق عن رغبة ناديه في بقاء سانشو رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقال كيل لقناة "فيلت" الألمانية من قبل: "سنحاول عمل كل شيء من أجل بقاء سانشو معنا".

وأضاف "مانشستر يونايتد يرى مدى جودة لعبه في الوقت الحالي".

وأتم "ربما يريد مانشستر يونايتد بيعه أيضا من أجل الربح أو إعادته مرة أخرى، سنرى ما سيحدث".

ولم يمر سانشو بفترة جيدة في يونايتد ودخل في خلافات مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق بعدما قال علنا بإن سانشو لا يتدرب بصورة جيدة مما أغضبه كثيرا.

وطلب سانشو العودة إلى دورتموند في يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت لعب بطريقة جيدة للغاية خاصة في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.