الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تحديد مواعيد مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2023 - 2024.

وكان قد تأجل مواجهات بيراميدز أمام النصر والزمالك ضد بروكسي وأخيرا الأهلي أمام الألومنيوم.

وكشف الاتحاد المصري عن موعد المؤجلات كالآتي:

الإثنين 15 يوليو: بيراميدز × النصر (8 مساء)

الخميس 18 يوليو: الزمالك × بروكسي (8 مساء)

الجمعة 19 يوليو: الأهلي × الألومنيوم (8 مساء)

وإذا انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والذي يصعد إلى الدور التالي.

والنادي المذكور أولا مسؤول عن النواحي التنظيمية للمباراة من كافة الأوجه (سيارات الإسعاف - الحماية المدنية - صيانة الملاعب - المنظمين - الضيافة - إيجار الملعب).

وكان قد تم تأجيل المباريات الثلاثة بسبب التوقف الدولي الماضي.