يورو 2024 - مدرب ألمانيا يوضح أسباب استدعاء إيمري تشان

أوضح يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا أسباب استدعاء إيمري تشان لقائمة الفريق قبل يومين من انطلاق بطولة يورو 2024.

وأعلن منتخب ألمانيا استبعاد ألكسندر بافلوفيتش بسبب المرض، واستدعاء تشان بدلا منه.

وقال ناجلزمان عن القرار: "كنا نريد لاعب وسط مدافع آخر في الفريق ولذلك قررنا ترشيح إيمري تشان".

وأضاف "لقد أعرب على الفور عن حماسه واستعداده للانضمام إلى الفريق".

وتابع "أردنا أن نضم لاعبا يملك الخبرة الدولية الكافية ولعب الكثير من المباريات الدولية ويعرف كيفية التعامل مع الضغط".

وأتم "إيمري تشان يمكنه تقديم المستوى الذي نحتاجه الآن".

وتأكد غياب ألكسندر بافلوفيتش لاعب منتخب ألمانيا عن بطولة يورو 2024 بسبب المرض، حسب الاتحاد الألماني لكرة القدم.

واستبعد بافلوفيتش بسبب إصابته المتكررة بالتهاب في اللوزتين، وفقا لبيان الاتحاد الألماني.

وتقرر ضم إيمري تشان قائد بورسيا دورتموند بدلا منه، وذلك قبل يومين من افتتاح البطولة.

وكانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت صباح الأربعاء أنه كان من المقرر التقاط صورة منتخب ألمانيا الرسمية صباح يوم الأربعاء قبل التدريب، لكن يوليان ناجلزمان مدرب المانشافت رفض لأن ألكسندر بافلوفيتش يغيب بسبب تكرر إصابته بالتهاب اللوزتين.

وأراد ناجلزمان التقاط الصورة أثناء تواجد بافلوفيتش، وفقا للتقرير.

المحاولة القادمة كانت ستكون يوم الخميس. لأنه لم يكن من غير الواضح ما إذا كان بافلوفيتش سيلحق بالفريق أم لا.

قبل أيام، أعلن ناجلزمان قائمة فريقه النهائية التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا بينهم 21 لاعبا من الدوري الألماني، و6 لاعبين من خارجه بواقع 4 لاعبين من الدوري الإسباني (2 من برشلونة ومثلهما من ريال مدريد)، ولاعبان من الدوري الإنجليزي (لاعب من برايتون وآخر من أرسنال).

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من بايرن ميونيخ، و3 من باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني.

واستبعد ناجلزمان ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند من قبل، والآن الاستبعاد الجديد هو أليكساندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

وتخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أراضيها ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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