انتهت دورة الترقي - منتخب السويس (1) - (0) حرس الحدود.. سبورتنج (1) - (0) الترسانة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي سبورتنج ضد الترسانة ومنتخب السويس ضد حرس الحدود في دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

انطلاق المباراتين في تمام الساعة الخامسة مساء.

الترتيب الحالي لدورة الترقي قبل انطلاق المباراتين:

1- حرس الحدود (7)

2- الترسانة (4)

3- سبورتنج (4)

4- منتخب السويس (1)

منتخب السويس × حرس الحدود

نهاية المباراة بفوز نمتخب السويس بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب السويس بهدف دون رد.

ق30: مازال منتخب السويس متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق3: جوووول أوووول يعقوبو جميل يسجل الهدف الأول لمنتخب السويس بطريقة رائعة بعد تسديدة ساقطة.

انطلاق المباراة.

سبورتنج × الترسانة

نهاية المباراة بفوز سبورتنج بهدف دون رد.

ق90+3: طرد للاعب الترسانة.

ق55: جوووووول عبد الرحمن السويسي يسجل الهدف الأول لسبورتنج برأسية من ركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا.

انطلاق المباراة.