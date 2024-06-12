المعلم والتلميذ.. نادال وألكاراز سيلعبان سويا في أولمبياد باريس

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز ورافاييل نادال

أعلن ديفيد فيرير مدرب منتخب إسبانيا لكرة التنس مشاركة رافاييل نادال وكارلوس ألكاراز في منافسات الزوجي باسم إسبانيا.

وتقام الأولمبياد في باريس بداية من 24 يوليو المقبل.

وسيلعب نادال مع ألكاراز لأول مرة منافسات الزوجي.

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وقال فيرير في تصريحات نقلتها شبكة BBC: "زوج واحد سيشارك باسم إسبانيا والجميع كان يتمناه، كارلوس ألكاراز ورافاييل نادال".

وتابع "رافا وكارلوس سيشاركان سويا في أولمبياد باريس.

نادال سبق له الفوز بالميدالية الذهبية للأولمبياد في نسخة 2008 التي أقيمت في بكين، بينما يشارك ألكاراز للمرة الأولى.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تتويج ألكاراز ببطولة رولان جاروس والتي يحمل نادال الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بها.

ألكاراز هو خليفة نادال حسب وصف الإعلام له وهو خريج أكاديميته لتعليم التنس.

رافاييل نادال كارلوس ألكاراز أولمبياد باريس 2024
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