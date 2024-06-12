يورو 2024 - المرض يبعد جون ستونز عن تدريبات إنجلترا
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 16:35
كتب : FilGoal
غاب جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا عن تدريبات الفريق يوم الأربعاء، قبل يومين من انطلاق بطولة يورو 2024.
ويستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة صربيا في الجولة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد المقبل.
وتسبب المرض في غياب ستونز عن تدريب منتخب إنجلترا يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يعود جون ستونز للفريق قبل مباراة صربيا يوم الأحد.
وكان مدافع مانشستر سيتي قد شارك في تدريبات الثلاثاء رغم أنه خرج مصابا من المباراة الودية ضد أيسلندا يوم الجمعة.
ووصل منتخب الأسود الثلاثة للأراضي الألمانية يوم الثلاثاء.
ويتواجد المنتخب الإنجليزي ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات صربيا وسلوفينيا والدنمارك.
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