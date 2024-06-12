خدمة في الجول – الأهلي يعلن موعد المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي موعد المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات.
وتقام الاختبارات في محافظتي بني سويف وأسيوط من يوم 25 يونيو وحتى 28.
وتبدأ عملية بيع الاستمارات في أسيوط يوم 22 يونيو الجاري بمركز التنمية الشبابية شرق النيل.
وتقام الاختبارات بالمركز منذ السابعة صباحًا بداية من ٢٥ وحتى ٢٧ من يونيو.
وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرًا اعتبارًا من ٢٥ يونيو باستاد جامعة أسيوط.
وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحًا بداية من ٢٨ وحتى ٣٠ يونيو. وكان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في المحافظات بكل من الشرقية والغربية والسويس والإسكندرية، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.
نرشح لكم
الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تحديد مواعيد مؤجلات دور الـ 32 من كأس مصر المركز الإعلامي لـ اتحاد الكرة: الشيبي يستأنف على قرار عقوبته.. وإيقاف تنفيذها خبر في الجول – غزل المحلة يتمم اتفاقه مع أحمد النفراوي حارس بتروجت بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة إصابة بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا رئيس إنبي: هذا سبب خلافي مع عامر حسين.. ومن حقنا بيع زياد كمال خارج مصر سيف تيري لـ في الجول: المدرب يخبرنا إننا من سنوقف الحرب في السودان حازم إمام يكشف حل انتظام موعد الدوري.. ويعلق على إخفاء جواب نهائي دوري أبطال إفريقيا