خدمة في الجول – الأهلي يعلن موعد المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات

أعلن النادي الأهلي موعد المرحلة الثانية من اختبارات الناشئين بالمحافظات.

وتقام الاختبارات في محافظتي بني سويف وأسيوط من يوم 25 يونيو وحتى 28.

وتبدأ عملية بيع الاستمارات في أسيوط يوم 22 يونيو الجاري بمركز التنمية الشبابية شرق النيل.

وتقام الاختبارات بالمركز منذ السابعة صباحًا بداية من ٢٥ وحتى ٢٧ من يونيو.

وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات منذ الواحدة ظهرًا اعتبارًا من ٢٥ يونيو باستاد جامعة أسيوط.

وتقام الاختبارات على استاد الجامعة في السابعة صباحًا بداية من ٢٨ وحتى ٣٠ يونيو. وكان الأهلي قد أجرى المرحلة الأولى لاختبارات الناشئين في المحافظات بكل من الشرقية والغربية والسويس والإسكندرية، وذلك بعدما أقيمت الاختبارات في القاهرة على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.