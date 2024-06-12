فيرناندو سانتوس مدربا لمنتخب أذربيجان

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

فيرناندو سانتوس - البرتغال

أعلن منتخب أذربيجان تعيين البرتغالي فيرناندو سانتوس كمدير فني جديد للفريق.

المدير الفني البالغ من العمر 69 عاما هو المدرب التاريخي لمنتخب البرتغال.

وتولى سانتوس تدريب منتخب أذربيجان بعد تجربتين فاشلتين مع منتخب بولندا وفريق بشكتاش عقب نهاية رحلته مع برازيل أوروبا.

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ففي أبريل الماضي، أعلن نادي بشكتاش التركي إقالة مدربه البرتغالي فيرناندو سانتوس بعد النتائج السيئة في الدوري.

وبذلك انتهت ولاية سانتوس في بشكتاش بعد قرابة 3 أشهر، لعب خلالها 16 مباراة، بواقع 3 مباريات في الكأس فاز بها جميعا، و13 مباراة في الدوري، حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

ودرب سانتوس منتخب بولندا عقب كأس العالم 2022 في التجربة الأخيرة له قبل بشكتاش وتمت إقالته بعد 6 مباريات فقط بسبب سوء النتائج.

ودرب المدير الفني البرتغالي فريق باوك اليوناني في عام 2007 حتى 2010 ومنذ 2010 لم يدرب سانتوس أي نادي وعمل فقط في المنتخبات أي عاد لقيادة الأندية بعد 14 عاما.

وتوج سانتوس مع البرتغال ببطولة يورو 2016 وبطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019.

وفاز أيضا ببطولة الدوري البرتغالي رفقة بورتو في 1998-1999، وكأس البرتغال 1999-2000 و2000-2001.

وحصل كذلك على السوبر البرتغالي 1999-2000 و1998-1999، وكأس اليونان برفقة آيك أثينا اليوناني في 2001-2002.

فيرناندو سانتوس أذربيجان البرتغال
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