خبر في الجول – غزل المحلة يتمم اتفاقه مع أحمد النفراوي حارس بتروجت
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 15:50
كتب : عمرو نبيل
أتم غزل المحلة اتفاقه مع أحمد النفراوي حارس مرمى بتروجت لتعزيز صفوفه بالموسم المقبل.
أحمد النفراوي
النادي : بتروجت
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد وقع لغزل المحلة على عقد لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بتروجت.
حارس المرمى صاحب الـ 25 عاما يلعب مع الفريق الأول لبتروجت منذ 2017 بعد تصعيده من فريق الشباب.
النفراوي لم يكن الحارس الأساسي لبتروجت في الموسم الماضي بسبب تواجد محمد أبو النجا الذي حجز المكان الأساسي.
وصعد كل من غزل المحلة وبتروجت للدوري الممتاز في الموسم المقبل.
وسيلعب غزل المحلة في الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط من هبوطه.
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