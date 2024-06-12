يورو 2024 - كليمون توربان حكما للافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 15:06

كتب : FilGoal

كليمان توربان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة المباراة الافتتاحية ليورو 2024.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا بداية من الجمعة 14 يونيو.

وسيقود توربان المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين ألمانيا واسكتلندا.

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الحكم الفرنسي صاحب الـ 42 عاما أدار 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنقضي وأهمها كانت في ذهاب نصف النهائي بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب أليانز أرينا.

وسبق لتوربان إدارة مباراتين للأهلي من قبل كانتا في كأس العالم للأندية 2022 ضد بالميراس البرازيلي والهلال السعودي.

ويلعب في المجموعة الأولى كل من ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسر.

منتخب إيطاليا هو صاحب لقب النسخة الأخيرة من اليورو والتي أقيمت عام 2021.

كليمون توربان ألمانيا يورو 2024
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