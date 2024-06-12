يورو 2024 - شكوك حول مشاركة تشواميني ضد النمسا

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

أوريليان تشواميني - فرنسا × الدنمارك

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق أوريلين تشواميني لاعب وسط منتخب فرنسا بمباراة الديوك الافتتاحية في يورو 2024 ضد النمسا.

المنتخب الفرنسي يبدأ رحلته في البطولة القارية بمواجهة النمسا يوم الاثنين المقبل.

وذكرت جريدة أس الإسبانية أن نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن اللقاء بسبب إصابته في الساق التي لم يتعافى منها.

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وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا لم يحسم بعد موقف تشواميني من المشاركة ضد النمسا.

ومن المرجح عدم ظهور تشواميني في اللقاء لأنه ليس جاهزا بنسبة 100% من الناحية البدنية.

ويغيب تشواميني عن الملاعب منذ أكثر من شهر، حين أصيب في لقاء بايرن ميونيخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب بعده عن مباريات فريقه في الدوري الإسباني ونهائي دوري الأبطال، ووديات فرنسا استعدادا ليورو 2024.

ويتواجد الديوك ضمن المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024 رفقة هولندا وبولندا والنمسا.

وتقام البطولة على الملاعب الألمانية في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

أوريلين تشواميني فرنسا يورو 2024 النمسا
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