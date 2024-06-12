بشأن أزمة دوري مواليد 2003.. إنبي يخاطب وزير الرياضة

خاطب نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشأن الأزمة السابقة في دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003.

وأرسل نادي إنبي إلى وزير الشباب والرياضة جميع المراسلات بينه وبين اتحاد الكرة طوال الأزمة.

وطالب نادي إنبي من وزير الشباب والرياضة اتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه الأزمة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق فوز الأهلي بمسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003 رسميا بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وقرر اتحاد الكرة حفظ شكوى إنبي ضد إبراهيم سعيد لاعب المصري مواليد 2003.

كما قرر اتحاد الكرة حفظ شكوى الأهلي ضد محمد صلاح لاعب الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وبناء عليه تم الإعلان عن فوز الأهلي بدوري الجمهورية 2003 رسميا.

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم إنبي فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي إنبي ولاعب المصري للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.