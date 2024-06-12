تمهيدا لإمكانية رحيل مامارداشفيلي.. فالنسيا يتعاقد مع حارس رايو فايكانو

أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فايكانو.

ووقع الحارس المقدوني على عقد مع فالنسيا حتى عام 2026.

صاحب الـ 30 عاما كان قد انضم لرايو فايكانو في 2019 قادما من خيمناستيك.

وظهر ديميترفيسكي مع رايو فايكانو بشكل جيد مما جلب الأنظار إليه كونه أحد الحراس المميزين في الدوري الإسباني.

وشارك ديميتريفسكي في 37 مباراة بقميص رايو فايكانو في الموسم الحالي وتمكن خلالها من الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة واستقبل 47 هدفا.

ويأتي التعاقد مع ديميتريفيسكي في الوقت الذي انتشر فيه الحديث عن إمكانية رحيل جيورجيو مامارداشفيلي الحارس الأساسي للفريق والذي سيشارك مع منتخب جورجيا في يورو 2024.

مامارداشفيلي كانت الأخبار قد انتشرت حول إمكانية انضمامه لأتليتكو مدريد لتعويض الرحيل المحتمل ليان أوبلاك في الصيف الحالي.

وبشكل عام فإن ديميتريفيسكي قد لعب 191 مباراة بقميص فايكانو وحافظ خلالها على نظافة شباكه في 55 واستقبل 236 هدفا.