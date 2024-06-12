إصابة بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - مالي - بيرسي تاو

أوضح هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا سبب غياب بيرسي تاو مهاجم الأهلي عن لقاء زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2026

وجلس تاو على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت بفوز الأولاد بنتيجة 3-1.

وقال بروس في تصريحات للصحفيين: "بيرسي تاو مصاب، لقد أصيب بعد مباراة نيجيريا، كنا نظن أنه سيكون جاهزا لمواجهة زيمبابوي، لكن العلاج الذي تلقاه في الأيام الثلاثة الماضية لم يساعده كثيرًا".

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وأضاف "خضع تاو لفحوصات في المستشفى، واكتشفنا أنه يعاني من إصابة عضلية ولا يستطيع اللعب".

ويعتقد المدرب البلجيكي أن رغبة تاو في الإحماء مع الفريق تظهر نكران الذات وروح الفريق داخل هذه المجموعة من نجوم منتخب الأولاد.

وتابع "هذا يؤكد أن تاو أراد أن يكون على مقاعد البدلاء. ويبين الروح السائدة وسط هذه المجموعة. لقد دعم بيرسي اللاعبين في الملعب. إنه سعيد أكثر من أي شخص آخر".

وبذلك تحوم الشكوك حول قدرة تاو على اللحاق بمباراة الأهلي ضد فاركو يوم الجمعة المقبل.

وغاب جناح الأهلي عن فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليشعل صراع القمة في المجموعة.

وكان تاو قد شارك في 79 دقيقة أمام نيجيريا بالجولة الثالثة قبل أن يغيب عن مواجهة زيمبابوي.

وسجل إقرام راينرز هدف جنوب إفريقيا الأول بالدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل تشيريوا لزيمبابوي في الدقيقة الثانية.

ونجح ثابيلو مورينا في تسجيل هدفي الفوز بالدقيقتين 55 و76.

وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى سبع نقاط ليشتعل صراع القمة بالتساوي مع منتخبي رواندا وبنين.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراته المقبلة أمام ليسوتو في شهر مارس المقبل.

ويغيب منتخب جنوب إفريقيا عن كأس العالم منذ نسخة 2010.

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