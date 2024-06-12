سيف تيري لـ في الجول: المدرب يخبرنا إننا من سنوقف الحرب في السودان

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 12:49

كتب : عمرو نبيل

سيف تيري

شدد سيف تيري لاعب فاركو ومنتخب السودان أن هدف منتخب بلاده هو التأهل لكأس العالم 2026.

سيف تيري

النادي : فاركو

السودان

وفاز منتخب السودان على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وقال تيري في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراة جنوب السودان كانت صعبة ولعبناها من أجل تحقيق الفوز وكان هناك منافسة قوية داخل الملعب".

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وواصل "تمكنا من توحيد الشعب السوداني حتى لو لمدة 24 ساعة وهذه هي البداية ورسالتنا للشعب السوداني أننا قادرون على إسعادكم وجعلنا الله سبب في فرحة هذا الشعب الجميل".

وتابع "مواجهة جنوب السودان لها أبعاد كثيرة فكل منتخب يلعب لدوافع خاصة تجاه جماهيره لكن الأجواء كانت أكثر من رائعة".

وأضاف "المدرب دائما ما يحاول أن يجعلنا نعيش حالة غانا بكأس العالم ويقول لنا إن الأجواء في المونديال مختلفة وإننا قادرون على التأهل له".

وشدد "المدرب يخبرنا إننا سنكون سبب إيقاف الحرب في السودان وألا نفرط في حلمنا".

وأتم "نلعب من أجل الصعود للمونديال ونعرف أننا في منافسة صعبة مع منتخب السنغال".

ويتصدر منتخب السودان مجموعته برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن السنغال صاحبة المركز الثاني.

سيف تيري السودان
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