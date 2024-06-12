يورو 2024 - تأكد غياب لاعب وسط ألمانيا عن لقاء الافتتاح

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 12:40

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا قبل لقاء فرنسا - يورو 2020

تأكد غياب ألكسندر بافلوفيتش لاعب منتخب ألمانيا عن لقاء اسكتلندا في افتتاح يورو 2024 يوم الجمعة بسبب المرض، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أنه كان من المقرر التقاط صورة منتخب ألمانيا الرسمية صباح يوم الأربعاء قبل التدريب، لكن يوليان ناجلزمان مدرب المانشافت رفض لأن ألكسندر بافلوفيتش يغيب بسبب تكرر إصابته بالتهاب اللوزتين.

ويريد ناجلزمان التقاط الصورة أثناء تواجد بافلوفيتش، وفقا للتقرير.

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المحاولة القادمة ستكون يوم الخميس. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بافلوفيتش سيلحق بالفريق أم لا.

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قبل أيام، أعلن ناجلزمان قائمة فريقه النهائية التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وضمت القائمة النهائية 26 لاعبا بينهم 21 لاعبا من الدوري الألماني، و6 لاعبين من خارجه بواقع 4 لاعبين من الدوري الإسباني (2 من برشلونة ومثلهما من ريال مدريد)، ولاعبان من الدوري الإنجليزي (لاعب من برايتون وآخر من أرسنال).

وشهدت القائمة تواجد 6 لاعبين من بايرن ميونيخ، و3 من باير ليفركوزن المتوج ببطولة الدوري الألماني.

واستبعد ناجلزمان ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند من قبل، والآن الاستبعاد الجديد هو أليكساندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

وتخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أراضيها ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

ألكسندر بافلوفيتش منتخب ألمانيا يورو 2024
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