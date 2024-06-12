حازم إمام يكشف حل انتظام موعد الدوري.. ويعلق على إخفاء جواب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الحل الوحيد لانتظام مواعيد الدوري المصري هو إقامة الموسم المقبل بنظام استثنائي.

وقال إمام عبر قناة أون تايم سبورتس2: "الحل الوحيد لعودة الدوري بمواعيد طبيعية هو خوض موسم استثنائي، وأرى دائما الناس تقارن بين كرة القدم الأوروبية والمصرية وهذا غير جائز لأن مصر ليست كأوروبا في أي شيء من الأساس فلماذا ستكون كرة القدم المصرية مثل الأوروبية، والمقارنة بين أوروبا وإفريقيا بالكامل في كرة القدم غير جائزة بسبب قرب المسافات في السفر بين الدول التي تسافر لها بالبطولات القارية ولكن من الممكن المقارنة مع آسيا".

وأضاف "جواب الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد؟ استلمنا مهام اتحاد الكرة بشهر فبراير من ذلك العام والجواب أتى بنفس الشهر أو بعده بشهر، منطقيا لا يريد اتحاد الكرة أو أي اتحاد في العالم الدخول في أزمة مع نادي كبير ماذا سيستفيد الاتحاد من ذلك؟ ما حدث هو أننا لم نعرف كأعضاء مجلس إدارة بذلك الجواب نهائيا لأننا لو عرفنا بشأنه لما سنخفيه ما الأزمة في ظهوره؟".

وكان الأهلي قد استعلم في أكثر من مناسبة حول إخفاء جواب اتحاد الكرة لجواب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.