الدحيل القطري يضم نجم لاتسيو

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

لويس ألبرتو - لاتسيو

أعلن نادي الدحيل القطري ضم الإسباني لويس ألبيرتو نجم لاتسيو.

وأفاد نادي الدحيل في بيان: "نجحت إدارة النادي في ضم لويس ألبيرتو نجم نادي لاتسيو الإيطالي لصفوف الفريق بدءاً من الموسم الجديد".

وأضاف البيان "اللاعب المولود في عام 1992 وصل للدوحة ونجح في اجتياز الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار".

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وتابع البيان "يأتي التعاقد مع اللاعب في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة قبل انطلاقة فترة الإعداد مطلع يوليو القادم".

وأتم "كان ألبيرتو قد نجح في تقديم مستويات فنية مميزة خلال مسيرته الاحترافية رفقة أندية: ديبورتيفو لاكورونا، ملقا، ليفربول ولاتسيو".

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وتعاقد لاتسيو مع ألبيرتو من ليفربول في 2016 مقابل 4 ملايين يورو وتألق بشدة طوال الـ8 أعوام مع نسور العاصمة.

وارتدى لويس ألبيرتو قميص لاتسيو في 307 مباريات مع لاتسيو بمختلف المسابقات.

وسجل اللاعب الإسباني 52 هدفا وصنع 79.

قبل شهور، أعلن لاعب الوسط الإسباني رغبته في الرحيل من نسور العاصمة بسبب راتبه القليل.

وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة DAZN من قبل: "سأرحل من لاتسيو، لقد انتهى كل شيء، طلبت بالفعل فسخ عقدي والانفصال".

وأتم "لا أريد أن أتقاضى مليون يورو سنويا من لاتسيو بعد الآن، حان وقت رحيلي من النادي".

وبالفعل طلب لويس ألبيرتو فسخ عقده والرحيل بالرغم من امتداد التعاقد حتى عام 2027.

لويس ألبيرتو لاتسيو الدحيل
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