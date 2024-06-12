ميرور: كومباني يستهدف ضم مدافع ليفربول لصفوف بايرن

يستهدف فينسنت كومباني مدرب بايرن ميوينخ ضم جو جوميز مدافع ليفربول لفريقه هذا الصيف، حسب جريدة ميرور.

وأوضح التقرير أن كومباني يسعى لضم اللاعب الإنجليزي كجزء من إعادة بناء بايرن ميونيخ.

وأضاف التقرير أن المدرب البلجيكي منجذب لضم جوميز بعد تألقه الموسم الماضي واستعادة مكانته في منتخب إنجلترا قبل بطولة يورو 2024.

وينتهي عقد البالغ من العمر 27 عاما مع ليفوبول في صيف 2027.

وظهر جو مع ليفربول في 51 مباراة بالموسم المنصرم.

واستمر خصام جوميز مع الشباك، إذ لم يسجل أي هدف طوال مسيرته الاحترافية التي بدأت في 2014.

ويبدو أن كومباني يركز على دعم دفاعات بايرن قبل الموسم الجديد، إذ ذكرت صحيفة بيلد يوم الثلاثاء أن بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شفهي مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن من أجل ضمه في الصيف.

ولا ينوي اللاعب تمديد عقده مع ليفركوزن إلى ما بعد 2025، وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى بايرن، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن بايرن على استعداد لدفع حوالي 20 مليون يورو في الصفقة.

بينما يريد ليفركوزن حاليا ضعف المبلغ، وهو ما لن يدفعه بايرن، وفقا لتقرير بيلد.

ويبدو أن بايرن ميونيخ سيبدأ في التعاقد مع أفضل لاعبي باير ليفركوزن ويأتي جوناثان تاه على رأس القائمة.

فالمدافع البالغ من العمر 28 عاما يظل في أعلى قائمة أولويات النادي البافاري لتدعيم خط الدفاع حسب بعض التقارير.

وذكرت التقارير أن في حالة رحيل تاه فإن واجهته المفضلة هي بايرن ميونيخ ويأتي بعد ذلك الدوري الإنجليزي.

وحصل تاه على بطولة الدوري الألماني رفقة ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو مدرب الفريق في الموسم المنقضي.

وانتقل اللاعب الإيفواري الأصل إلى ليفركوزن في صيف 2015 قادما من هامبورج مقابل 9 ملايين ونصف.

وتبلغ قيمة تاه حاليا 30 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت الشهير.

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