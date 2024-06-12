الدرندلي: لهذا السبب تم إيقاف الشيبي في أزمة الشحات.. وطاهر أفضل من الخطيب

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة كواليس إصدار القرار بإيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز بسبب اللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

محمد الشيبي النادي : بيراميدز

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنذرنا الشيبي وأرسلنا له 3 خطابات نحذره من اللجوء للقضاء المدني وانتظرنا إلى اليوم الأخير تحسبا لسحب شكواه في القضاء ضد الشحات، ولكن بعدما تمسك بموقفه والمحكمة أصدرت حكمها أصدرنا القرار فورا الذي تم تحضيره والاستقرار عليه سابقا".

وأضاف "عقوبة الشحات صدرت على اعتبار أنه حدث توافق وصلح بينه وبين الشيبي ولا نريد أن نذهب بعد كل مباراة إلى قسم الشرطة، وكانت هناك عدة محاولات لحل الأمر بشكل ودي ولكن تمسك الشيبي بموقفه أدى إلى إيقافه".

وعن حازم إمام قال: "اتحاد الكرة لم يبع حازم إمام بعد تركه الإشراف على المنتخب، حازم حزين لما يقال عنه أنه أهدر حق اتحاد الكرة بعد رحيل روي فيتوريا".

وأردف "حازم إمام اعتذر عن عدم الإشراف على المنتخب لكنه تواجد بشكل طبيعي في مران المنتخب وحضر مباراة بوركينا فاسو، لكن الحزن يسيطر عليه لأنه عمل بحب لخدمة المنتخب ولكن الناس فسرت الأمور بشكل خاطئ".

وواصل "حازم إمام لم يحضر آخر 3 اجتماعات لاتحاد الكرة واعتذر عن عدم الحضور بسبب سفره خارج مصر".

وبسؤاله من الأفضل محمود الخطيب أم محمود طاهر رد قائلا: "عملت مع الخطيب ومع محمود طاهر، اختلفت مع الخطيب في بعض وجهات النظر وفي النهاية أفضل محمود طاهر".