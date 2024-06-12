إبراهيم حسن: نعتبر محمد صلاح كأحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على أن الجهاز الفني يعتبر محمد صلاح كأحد أفراده.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في فترة التوقف الدولي بالفوز على بوركينا فاسو والتعادل مع غينيا بيساو.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة MBC مصر: "المنتخبات الكبيرة تعاني في التصفيات ولكننا نتصدر مجموعتنا على مجموعة بها منتخبات محترمة وتملك قائمة بالكامل من المحترفين، لذلك نحتاج إلى المساندة".

وتابع "لماذا تخرج الشائعات والأخبار المغلوطة مثل ما حدث مع محمد صلاح، عندما يكون هناك شيء سلبي أكون أول من يخبر الإعلام به ولكن على العكس روح اللاعبين بالكامل ممتازة وعقلية محمد صلاح رائعة وهو شخص محترم ونعتبره كأحد أفراد الجهاز الفني بسبب رؤيته وخبرته وحفظه لمجموعة اللاعبين".

وواصل "عندما فكر حسام حسن في إجراء تبديل تعرض محمد صلاح لضربة قوية لذلك فكر حسام في إمكانية إراحته ولكنه سأل صلاح أولا ما إذا ما كان بخير وهو ما أكده لذلك تراجع عن التبديل".

وأضاف "إمام عاشور دخل في الشوط الثاني بمعنويات كبيرة وما حدث في مباراة بوركينا شيء وارد أن يحدث بسبب عدم التركيز لأنه كان يشعر بإجهاد في العضلة الضامة وأقسم لي بالله إنه لم ير طارق سليمان".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو أقرب ملاحقيه.