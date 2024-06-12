رغم الإغراءات.. سيسكو يمدد عقده مع لايبزيج
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 10:59
كتب : FilGoal
مدد بينجامين سيسكو موهبة نادي لايبزج ومنتخب سلوفينا عقده مع الفريق الألماني حتى 2029.
سيسكو قرر البقاء ووقع على عقد جديد مع لايبزج بشروط مطورة.
ويرغب اللاعب في البقاء مع لايبزج ليطور من مستواه على غرار ما فعله إيرلنج هالاند مع بروسيا دورتموند.
واتفق سيسكو في تعاقده الجديد مع سيسكو بشكل شفهي مع لايبزج على تركه يرحل في المستقبل إذا حصل على عروض جيدة.
وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا في ضم سيسكو من لايبزج خلال الصيف وأبرزها ميلان وأرسنال.
صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي قادما من سالزبورج.
وشارك سيسكو خلال الموسم الماضي في 42 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع هدفين.
video:1
نرشح لكم
أثليتك تكشف قصة شهر عاد فيه تين هاج من الموت إلى الحياة في مانشستر يونايتد يورو 2024 - سافيتش: هدفنا الوصول إلى الأدوار الإقصائية سكاي: يوفنتوس يخطط لضم سانشو.. وموقف مانشستر يونايتد فيرناندو سانتوس مدربا لمنتخب أذربيجان يورو 2024 - كليمون توربان حكما للافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا يورو 2024 – ألبانيا.. منتخب الـ 19 مهاجرا وبناء دولة إيطالية في البلاد ذا أثليتك: استمرار تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد.. ومفاوضات لتجديد تعاقده يورو 24 هل مستعدة لقدومه؟ رونالدو يسجل هدفين في انتصار البرتغال الثلاثي على أيرلندا