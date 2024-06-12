رغم الإغراءات.. سيسكو يمدد عقده مع لايبزيج

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو

مدد بينجامين سيسكو موهبة نادي لايبزج ومنتخب سلوفينا عقده مع الفريق الألماني حتى 2029.

سيسكو قرر البقاء ووقع على عقد جديد مع لايبزج بشروط مطورة.

ويرغب اللاعب في البقاء مع لايبزج ليطور من مستواه على غرار ما فعله إيرلنج هالاند مع بروسيا دورتموند.

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واتفق سيسكو في تعاقده الجديد مع سيسكو بشكل شفهي مع لايبزج على تركه يرحل في المستقبل إذا حصل على عروض جيدة.

وكانت التقارير قد أشارت إلى رغبة العديد من الأندية الكبرى في أوروبا في ضم سيسكو من لايبزج خلال الصيف وأبرزها ميلان وأرسنال.

صاحب الـ 21 عاما انضم للايبزج في الموسم الماضي قادما من سالزبورج.

وشارك سيسكو خلال الموسم الماضي في 42 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع هدفين.

بنجامين سيسكو لايبزيج
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