مواعيد مباريات الأربعاء 12 يونيو - دورة الترقي للممتاز

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 10:19

كتب : FilGoal

محمود ممدوح - حرس الحدود

تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقي للدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

دورة الترقي

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منتخب السويس × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

سبورتنج × الترسانة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

مباريات ودية

أمريكا × البرازيل.. 2:00 فجر الخميس.

الإكوادور × بوليفيا.. 3:30 فجر الخميس.

دورة الترقي مواعيد مباريات الأربعاء حرس الحدود الترسانة منتخب السويس
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