مواعيد مباريات الأربعاء 12 يونيو - دورة الترقي للممتاز
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 10:19
كتب : FilGoal
تقام اليوم الجولة الرابعة من دورة الترقي للدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024.
دورة الترقي
منتخب السويس × حرس الحدود.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
سبورتنج × الترسانة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.
مباريات ودية
أمريكا × البرازيل.. 2:00 فجر الخميس.
الإكوادور × بوليفيا.. 3:30 فجر الخميس.
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