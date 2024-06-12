تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح

يرى محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي أنه يتعرض للظلم الإعلامي بعض الشيء لكنه يفرض نفسه بفضل ما يقدمه من مستويات.

وسجل تريزيجه هدفي منتخب مصر في شباك بوركينا فاسو خلال المبارا ة التي حسمها الفراعنة 2-1 ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2026.

وقال تريزيجيه عبر إم بي سي مصر: "أحلم بالتأهل لكأس العالم 2026 والمشاركة مجددا في البطولة، خاصة أننا لم نظهر بالشكل المطلوب في روسيا 2018 ولم يحالفنا التوفيق في التأهل إلى قطر 2022".

وأضاف "أتعرض للظلم الإعلامي ولكن ما أقدمه يفرض على الجميع التحدث عني. والناس في الشارع تعطيني حقي كاملا".

وتابع "حسام حسن مدرب مميز ويريد صنع الإنجازات مع منتخب مصر. طريقة اللعب وتمركزي في الشوط الأول من مواجهة بوركينا فاسو كانت فكرة رائعة"

وواصل "مرموش ورمضان صبحي لاعبان مميزان والمنافسة بيننا تصب في صالح منتخب مصر".

وشدد "محمد صلاح قائد داخل وخارج الملعب والجميع يستفيد منه. إصابة صلاح في كأس إفريقيا كانت قوية على غير المتوقع وكانت تحتاج لوقت طويل من أجل العلاج".

وأكمل " تعرضت لإعياء شديد قبل مواجهة الكونغو في كاس إفريقيا "وقعت وأنا بصلي " وتعرض للإصابة بفيروس بسبب الطعام".

وكشف "رفض صلاح التبديل أمام غينيا بيساو؟ "محصلش الكلام ده حسام حسن سأله عن حالته ورد قاله أنا كويس".

وواصل "أصريت على المشاركة في كأس إفريقيا 2021 رغم تحذيرات أستون فيلا، وكنا قريبين من الفوز بالبطولة لولا ركلات الترجيح أمام السنغال".

وأضاف"ساديو ماني قالي بعد نهائي كأس إفريقيا 2021 "انت زعلان ليه دي أول مرة نكسب البطولة وأنتم معاكم 7 بطولات".

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري الإنجليزي بقميص أستون فيلا بين عامي 2019-2022.

مفاوضات الأهلي

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه قال تريزيجيه: "لا يوجد مفاوضات معي من جانب الأهلي سواء في الفترة الحالية أو في وقت سابق".

وارتبط نجم منتخب مصر بالانتقال لصفوف الأهلي من خلال تقارير صحفية سابقة في ظل محاولات الفريق لتدعيم عناصره قبل المشاركة في كأس العالم 2025.

وتوج مع تريزيجيه مع الأهلي بـ 7 ألقاب محلية وقارية بين 2012 و2015.

وأجاب "أفضل لاعب في الأهلي؟ الفريق. الأهلي يتميز دائما باللعب الجماعي والمنظومة المتكاملة".

وتابع "إمام عاشور لاعب مميز منذ انطلاقته، ولكن دخوله الأهلي طوره بشكل اكبر وساعده على الظهور بشكل رائع".

وشدد "كامل تركيزي خلال الفترة الماضية كان مع منتخب مصر، ولكني أعلم باهتمام عدد من الأندية السعودية بضمي".

وأتم "طرابزون سبور فريق كبير وسيشارك اوربيا في الموسم المقبل، لكني منفتح على اللعب في الدوري السعودي ولم أحسم خطوتي المقبلة".

ويلعب تريزيجيه في صفوف طرابزون منذ صيف 2022 قادما من أستون فيلا ويمتد عقده لموسمين مقبلين.

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