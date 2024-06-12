الدرندلي: حسام حسن تشاور مع صلاح عن إمكانية تغييره أمام غينيا بيساو

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 00:42

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - غينيا بيساو - محمد صلاح

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة حقيقة رفض محمد صلاح التبديل في مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن سأل صلاح وتشاور معه حول إمكانية التغيير وقرر الإبقاء عليه في الملعب والأمر لم يأخذ أكثر من ثواني ولا يوجد أي مشكلة تماما".

وأكمل "ولذلك قرر حسام حسن سريعا إجراء تبديل واحد فقط وإعادة مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء".

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وأضاف "حسام يريد تحقيق الفوز ووجود صلاح في الملعب مهم لذلك فكيف يستبدله؟".

وأتم تصريحاته "كنا في الملعب ولم نشاهد أي أزمة ولم يحدث أي شيء غريب وبعد نهاية المباراة بدأت الأخبار المغلوطة تنتشر عن رفض صلاح التبديل وكل هذا غير صحيح".

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.

منتخب مصر محمد صلاح
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