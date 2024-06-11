تصفيات كأس العالم - منتخب الأردن يفوز على السعودية ويخطف صدارة المجموعة السابعة

خطف منتخب الأردن صدارة ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

وفاز منتخب الأردن على السعودية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض.

وسجل علي لاجامي الهدف الأول في المباراة لصالح السعودية بالدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وأدرك علي علوان هدف التعادل لحساب الأردن في الدقيقة 27.

وأضاف نور الدين الروابدة بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لصالح الأردن.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف مع السعودية صاحبة المركز الثاني بنفس ذات الرصيد من النقاط.

منتخبا السعودية والأردن حسما بطاقتي التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخبا السعودية والأردن في المجموعة السابعة التي تضم إلى جوارهما منتخبي طاجيكستان وباكستان.