المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة طلب ضم عبد المنعم وإمام لقائمة باريس

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 23:44

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الترجي - إمام عاشور

أوضح منتخب مصر الأولمبي حقيقة مخاطبة الأهلي لطلب ضم الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور لقائمة الفراعنة في أولمبياد باريس.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي لـFilGoal.com: "كل ما يتردد عن مخاطبة الأهلي لضم إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس غير صحيح".

وأضاف "حتى الآن لم يتم حسم اختيارات اللاعبين الكبار مع منتخب مصر في الأولمبياد، ولم نراسل أي ناد لضم أي لاعب حتى الآن".

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من جانبه قال روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب: "هناك من 5 إلى 6 أسماء سنختار من بينها الثلاثي فوق السن لخوض أولمبياد باريس. محمد صلاح اسم كبير ويمكنه التواجد في أي قائمة بالعالم".

وتابع " لا أريد الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد ونحن لا نعلم متى سيعود، هناك أشياء تحدث قد تعيد حساباتنا خاصة أن مازال أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار".

وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها.

وفاز منتخب مصر الأولمبي وديا على كوت ديفوار بثنائية مقابل هدف.

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

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