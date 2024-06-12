يورو 24 هل مستعدة لقدومه؟ رونالدو يسجل هدفين في انتصار البرتغال الثلاثي على أيرلندا

عاد كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال فسجل هدفين قاد بهما بلاده للفوز على أيرلندا وديا بثلاثية دون رد.

وانتصر منتخب البرتغال اليوم الثلاثاء وديا على أيرلندا في ملعب أفيرو في آخر استعداداته لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

افتتح جواو فيليكس أهداف المباراة في الدقيقة 18.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50.

وعقب 10 دقائق سجل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث للبرتغال.

ووصل رونالدو بفضل هدفيه إلى 130 هدف على المستوى الدولي ويواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي الذي سجل مع الأرجنتين 107 هدف.

فيما وصل رونالدو بفضل هدفيه إلى 895 هدفا في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجوار كل من تركيا وجورجيا والتشيك.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة بملاقاة التشيك في 18 يونيو ثم تركيا في 22 من الشهر ذاته.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه جورجيا في الجولة الأخيرة.

يذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب اليورو مرة واحدة من قبل كانت في سنة 2016.