يورو 24 هل مستعدة لقدومه؟ رونالدو يسجل هدفين في انتصار البرتغال الثلاثي على أيرلندا
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 00:04
كتب : FilGoal
عاد كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال فسجل هدفين قاد بهما بلاده للفوز على أيرلندا وديا بثلاثية دون رد.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وانتصر منتخب البرتغال اليوم الثلاثاء وديا على أيرلندا في ملعب أفيرو في آخر استعداداته لخوض منافسات بطولة يورو 2024.
افتتح جواو فيليكس أهداف المباراة في الدقيقة 18.
جواو فيليكس يحرز الهدف الأول للمنتخب البرتغالي #مباراة_ودية #البرتغال_أيرلندا pic.twitter.com/WpMglvW9UT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2024
وأضاف رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50.
رونالدو يرفع رصيده إلى 129 هدفا دوليا#مباراة_ودية #البرتغال_أيرلندا pic.twitter.com/92l1w3i1x6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2024
وعقب 10 دقائق سجل رونالدو هدفه الشخصي الثاني والثالث للبرتغال.
⏫ رونالدو 130 هدفا دوليا 🇵🇹🔥#مباراة_ودية #البرتغال_أيرلندا pic.twitter.com/7Fyw79bCoQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2024
ووصل رونالدو بفضل هدفيه إلى 130 هدف على المستوى الدولي ويواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه ليونيل ميسي الذي سجل مع الأرجنتين 107 هدف.
فيما وصل رونالدو بفضل هدفيه إلى 895 هدفا في مسيرته مع الأندية والمنتخب.
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجوار كل من تركيا وجورجيا والتشيك.
ويبدأ منتخب البرتغال مشواره في البطولة بملاقاة التشيك في 18 يونيو ثم تركيا في 22 من الشهر ذاته.
وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه جورجيا في الجولة الأخيرة.
يذكر أن منتخب البرتغال توج بلقب اليورو مرة واحدة من قبل كانت في سنة 2016.